В Марокко в результате уличных столкновений пострадали 263 правоохранителя

Представитель МВД особо отметил, что некоторые виды протеста приобрели опасный характер и подрывали общественную безопасность и порядок. Он уточнил, что отдельные группы людей использовали ножи, бутылки с зажигательной смесью и камни. По имеющимся данным, ранения различной степени тяжести получили 263 сотрудника правоохранительных органов и 23 гражданских лица. Кроме того, серьезно повреждены 142 автомобиля сил безопасности и 20 частных автомобилей.