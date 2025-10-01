В Марокко в результате уличных столкновений пострадали 263 правоохранителя

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марокко 263 сотрудника правоохранительных органов и 23 гражданских лица получили травмы в результате уличных столкновений между силами правопорядка и протестующей молодежью. Об этом заявил официальный представитель МВД Марокко Рашид аль-Хальфи, сообщает ТАСС.
По словам представителя ведомства, 30 сентября правоохранители провели в ряде регионов королевства законные операции и мероприятия для поддержания общественной безопасности и порядка. Он сообщил, что силовики приняли «все необходимые меры для защиты индивидуальных и коллективных прав и свобод».
Представитель МВД особо отметил, что некоторые виды протеста приобрели опасный характер и подрывали общественную безопасность и порядок. Он уточнил, что отдельные группы людей использовали ножи, бутылки с зажигательной смесью и камни. По имеющимся данным, ранения различной степени тяжести получили 263 сотрудника правоохранительных органов и 23 гражданских лица. Кроме того, серьезно повреждены 142 автомобиля сил безопасности и 20 частных автомобилей.
Уличные шествия и акции протеста проходят с 27 сентября в различных городах и населенных пунктах Марокко. Организатором протестов выступает молодежное объединение GenZ212, созданное в социальных сетях. Активисты объединения требуют от властей кардинальных реформ в системе образования и здравоохранения, решительной борьбы с коррупцией и безработицей, а также обеспечения достойного уровня жизни граждан. -0-