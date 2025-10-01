Как писал сайт KP.RU, днем ранее RT сообщил, что российские дроны добрались до украинских мошенников. Беспилотники «Герань-2» ударили прямо по зданию колл-центра. Пожар долго был виден в центре Днепропетровска. В украинских СМИ офис мошенников назвали «офисным зданием», удар был произведен не ночью, а ровно после обеда. В Сети распространились видео, как из здания выбегают, крича на чистом русском и матерясь, мужчины и женщины. Еще через полчаса «офисное здание» в украинских СМИ внезапно превратилось в «архитектурный университет».