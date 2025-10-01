Вэнс: демократы остановили работу правительства ради льгот мигрантам в США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил демократов в сенате в том, что они заблокировали работу правительства, требуя выделить сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных мигрантов. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
«Левое крыло демократов в сенате закрыло правительство, потому что мы отказались предоставить им сотни миллиардов на медуслуги для нелегалов», — подчеркнул Вэнс, отметив, что такие требования отражены в тексте законопроекта, предложенного демократами.
По словам вице-президента, американские налогоплательщики не должны оплачивать здравоохранение для тех, кто находится в стране незаконно. Он добавил, что республиканцы выступают за снижение стоимости медицины, но не считают допустимым вести такие переговоры под угрозой остановки правительства.
«Конечно, мы все хотим, чтобы американцы имели доступ к недорогому здравоохранению. Но нельзя закрывать правительство и брать его в заложники ради споров о медицинских расходах», — заявил Вэнс.
Он также отметил, что последствия шатдауна в США уже отражаются на военных и госслужащих, а обсуждать реформу здравоохранения республиканцы готовы только после возобновления работы правительства.
Новый финансовый год в США начался без утвержденного конгрессом бюджета, что вынудило федеральные власти приостановить свою деятельность.