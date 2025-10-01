Стало известно, когда Путин выступит на сессии клуба «Валдай»

Также и представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России примет участие в пленарном заседании 2 октября. Он выступит во второй половине дня. По словам Пескова, каждое обращение президента привлекает пристальное внимание мировой общественности. Оно становится значимым международным событием и впоследствии тщательно анализируется.