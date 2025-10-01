Ричмонд
Стало известно, когда Путин выступит на сессии клуба «Валдай»

Президент РФ Владимир Путин 2 октября примерно в 16:00 (по мск) примет участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» и выступит с программной речью. Об этом сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.

Путин выступит на «Валдае» во второй половине дня, заявил Юнашев.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября примерно в 16:00 (по мск) примет участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» и выступит с программной речью. Об этом сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНовый мировой порядок: какой ожидается речь Путина на «Валдае» и где ее можно послушать.

«Уже завтра около 16 часов Владимир Путин выступит на пленарной сессии дискуссионного клуба “Валдай”», — написал Юнашев в своем telegram-канале. Он добавил, что будет вести прямую трансляцию выступления главы государства.

Также Юнашев отметил, что сегодня, вероятно, наблюдается затишье в новостной повестке. По его мнению, это связано с ожиданием традиционно ярких заявлений президента на форуме.

Также и представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России примет участие в пленарном заседании 2 октября. Он выступит во второй половине дня. По словам Пескова, каждое обращение президента привлекает пристальное внимание мировой общественности. Оно становится значимым международным событием и впоследствии тщательно анализируется.

