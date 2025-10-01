Ричмонд
«Он мне нравится»: Небензя поделился впечатлением от встречи с новым поспредом США

Небензя оценил первую встречу с новым постпредом США при ООН.

«У нас была очень хорошая встреча. Высказывать вам свое мнение о Майке Уолтце сейчас было бы немного преждевременно, но мне понравилось, как мы с ним общались. Он мне нравится. И я думаю, что это было, может быть, немного самонадеянно, но, думаю, это было взаимно», — сказал Небензя журналистам РИА Новости.

Встреча между постоянными представителями двух стран при ООН состоялась в Нью-Йорке. Небензя подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы о новом американском коллеге, но первоначальное впечатление от общения сложилось положительное.

Дипломатический контакт между представителями России и США в ООН происходит на фоне сложной международной обстановки. Личная встреча глав дипломатических миссий двух стран может способствовать поддержанию рабочих отношений на площадке Организации Объединенных Наций.

Встреча постпредов России и США при ООН состоялась вскоре после переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио, которые прошли в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это стало первой за четыре года встречей глав внешнеполитических ведомств двух стран, что подчеркивает попытки поддерживать диалог на фоне сложной международной обстановки.

