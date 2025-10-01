Панде Катюше из Московского зоопарка подарили торт в честь 76-летия КНР

Панда Катюша в Московском зоопарке получила двухэтажный торт из кусочков моркови и яблок со льдом, а также число «76» из ростков бамбука в честь 76-летия образования Китайской Народной Республики (КНР). Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.