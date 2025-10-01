Панде Катюше из Московского зоопарка подарили торт в честь 76-летия КНР

Панда Катюша в Московском зоопарке получила двухэтажный торт из кусочков моркови и яблок со льдом, а также число «76» из ростков бамбука в честь 76-летия образования Китайской Народной Республики (КНР). Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.
Еще в 2019 году в честь установления 70-летия дипломатических отношений между Москвой и Пекином в зоопарк прибыли молодые бамбуковые медведи Жуи и Диндин. Спустя четыре года они стали родителям панды Катюши — символа слаженной работы сотрудников зоосада с китайскими коллегами.
— Этот праздник символизирует единство страны, а по всему миру проходят торжественные мероприятия. По такому случаю большая панда Катюша — национальное достояние Китая и символ дружбы между нашими странами, получила особые подарки! — передает официальный Telegram-канал Московского зоопарка.
День рождения панды Катюши вызвал ажиотаж среди посетителей Московского зоопарка. К павильону, где содержится животное, выстроились очереди.
Гостей в честь праздника ожидали красочное китайское шоу, экскурсии, мастер-классы, лекции, квесты и показ фильма «Первая в России», посвященного Катюше.