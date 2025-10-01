Минэнерго Украины сообщило о блэкауте на Чернобыльской АЭС

На Украине Чернобыльская атомная станция осталась без электричества. Об этом сообщило министерство энергетики республики.
«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент (новый саркофаг — прим.ред.), который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС», — заявили в ведомстве.
Кроме того, уточнялось, что именно данный объект призван защищать окружающую атомную станцию территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.
В Минэнерго утверждают, что инцидент произошел после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что город Днепропетровск погрузился в темноту после вспышки. Он опубликовал кадры, которые размещали горожане.