Минэнерго Украины сообщило о блэкауте на Чернобыльской АЭС

Ранее в Днепропетровске после вспышки пропало электричество.

Источник: Комсомольская правда

На Украине Чернобыльская атомная станция осталась без электричества. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент (новый саркофаг — прим.ред.), который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС», — заявили в ведомстве.

Кроме того, уточнялось, что именно данный объект призван защищать окружающую атомную станцию территорию от выброса радиоактивных веществ в воздух.

В Минэнерго утверждают, что инцидент произошел после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что город Днепропетровск погрузился в темноту после вспышки. Он опубликовал кадры, которые размещали горожане.