Пашинян заявил о независимости Армении от ОДКБ

Невыполнение странами — членами организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязательств по отношению к Армении сделало страну независимой. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте, сообщает агентство «Новости-Армения».

Источник: Газета.Ру

«Когда в 2022 году мы поняли, что ОДКБ не выполнил, не выполняет и не выполнит свои обязательства по отношению к нам, в этот момент мы стали независимыми, поскольку поняли, что надеяться можем только на себя», — сказал он.

По словам главы кабмина, система безопасности ОДКБ является «пузырем».

«Она была ничем, лишь инструментом для недопущения становления нашего государства», — добавил он.

16 июля Пашинян заявил, что выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом он отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

