Трамп назвал главу Орегона живущим «в мире грез» на фоне отправки войск

«Губернатор Орегона [Тина Котек], должно быть, живет в “мире грез”, — считает Трамп.
Президент назвал город «бесконечной катастрофой» и добавил, что многие люди там серьезно пострадали, а «некоторые даже погибли».
«Мы вмешиваемся только потому, что, как американские патриоты, у нас нет выбора. Закон и порядок должны восстановиться в наших городах и везде!» — резюмировал Трамп.
Американский лидер приказал направить войска в Портленд для подавления протестов против иммиграционной политики 27 сентября. Он также добавил, что разрешает применять «полную силу» в случае необходимости. Трамп не уточнил, сколько именно военных отправят в Портленд.
Bloomberg писал, что протесты у здания ICE в Портленде продолжаются с июня. Орегон является «штатом-убежищем», что означает, что ни штатным, ни местным правоохранительным органам не разрешается сотрудничать с федеральными иммиграционными органами, уточняет агентство.
