Российские ракеты разнесли крупную электроподстанцию в Славутиче под Киевом

Прилёт по подстанции на Украине. Видео © УНИАН.
«Имеем попадание в подстанцию 330 кВ. Город без электропитания», — сказал Фомичёв, не уточняя местонахождение объекта.
Ранее военный эксперт, заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов сообщил, что российская армия наносит высокоточные удары по ключевым объектам энергосистемы и логистическим узлам Украины. Это приводит к массовым сбоям в снабжении, в том числе для нужд вооружённых формирований.
