Российские ракеты разнесли крупную электроподстанцию в Славутиче под Киевом

В городе Славутич Киевской области вышла из строя высоковольтная электрическая подстанция после точного попадания. Информацию подтвердил в соцсети мэр населённого пункта Юрий Фомичёв. Он добавил, что город остался без света.

Источник: Life.ru

Прилёт по подстанции на Украине. Видео © УНИАН.

«Имеем попадание в подстанцию 330 кВ. Город без электропитания», — сказал Фомичёв, не уточняя местонахождение объекта.

Ранее военный эксперт, заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов сообщил, что российская армия наносит высокоточные удары по ключевым объектам энергосистемы и логистическим узлам Украины. Это приводит к массовым сбоям в снабжении, в том числе для нужд вооружённых формирований.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.