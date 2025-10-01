Ричмонд
США будут расценивать любую атаку против Катара как угрозу собственной безопасности

В документе отмечается, что «любая вооруженная атака на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара будет расценена как угроза миру и безопасности США».

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США будут расценивать любое нападение на Катар как угрозу собственной безопасности и примут для его защиты все необходимые меры, вплоть до военных. Это следует из указа президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что «любая вооруженная атака на территорию, суверенитет или критическую инфраструктуру Катара будет расценена как угроза миру и безопасности США». В случае атаки США будут принимать все законные меры, в том числе дипломатические, экономические, а при необходимости и военные для защиты интересов Соединенных Штатов и Катара и восстановления мира и стабильности.

В документе также указывается, что военный министр США в сотрудничестве с госсекретарем и директором Национальной разведки должны осуществлять совместное планирование с катарскими коллегами для координации действий в ответ на любую иностранную агрессию. Кроме того, в указе говорится, что госсекретарь США продолжит сотрудничество с Катаром в целях разрешения конфликтов, признавая его «выдающийся опыт в вопросах дипломатии и посредничества».

Ранее представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что после удара 9 сентября по резиденции ХАМАС в Дохе Катар получил от США гарантии, что израильские атаки на страну не повторятся.

В понедельник глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Премьер Израиля принес извинения за недавнюю атаку и пообещал, что подобные инциденты на катарской территории не повторятся. -0-

