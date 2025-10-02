Bloomberg узнал об ответном плане России на изъятие активов

После начала военной операции на Украине Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы российского Центробанка в размере около $300 млрд в виде ценных бумаг и наличных. Из них порядка $5−6 млрд находятся в США, а большая часть — в Европе. На прошлой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил за счет российских активов предоставить Украине беспрецедентный кредит в размере €140 млрд. Против инициативы уже выступили Бельгия и Франция.