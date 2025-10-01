Ричмонд
Небензя: Россия найдет чем ответить в случае поставок Украине ракет Tomahawk

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Россия сможет найти ответ в случае, если администрация США примет решение поставлять киевским властям крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: AP 2024

«Я уверен, что в случае необходимости мы найдем ответ на этот шаг, если это произойдет», — сказал Небензя в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции по случаю перехода к России в октябре председательства в Совете Безопасности ООН.

Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что не считает вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине решенным. Министр также заявил, что в Кремле уверены — даже если Tomahawk окажется на Украине, это не изменит военной ситуации.

