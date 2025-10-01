В Польше ограничили доступ украинцев к медицинским услугам

«Эти изменения касаются граждан Украины, не имеющих медицинской страховки в Польше, но в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины, так называемым Специальным законом, их пребывание в Польше считается законным, и они имеют право на получение медицинской помощи. Изменения распространяются на лиц старше 18 лет. Дети по-прежнему имеют право на большинство услуг, как и прежде», — указано в материале.