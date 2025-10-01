В ООН обеспокоены преследованиями УПЦ в Украине

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять экспертов Организации Объединенных Наций, включая спецдокладчиков по вопросам о свободе религии или убеждений, а также по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, выразили серьезную обеспокоенность преследованиями, направленными против Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины, сообщает ТАСС.
«Мы обеспокоены тем, что вопрос о предполагаемых церковных и канонических связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом, который в настоящее время находится на рассмотрении в суде, ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики», — цитирует пресс-служба ООН слова экспертов.
Они указали на то, что эти права являются неотъемлемой частью свободы мысли, совести и религии, закрепленных в международных стандартах.
Кроме того, в ООН выразили тревогу обеспокоенность по поводу решения Владимира Зеленского лишить украинского гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. -0-