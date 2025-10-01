В ООН обеспокоены преследованиями УПЦ в Украине

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять экспертов Организации Объединенных Наций, включая спецдокладчиков по вопросам о свободе религии или убеждений, а также по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, выразили серьезную обеспокоенность преследованиями, направленными против Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины, сообщает ТАСС.