Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН обеспокоены преследованиями УПЦ в Украине

Кроме того, в ООН выразили тревогу обеспокоенность по поводу решения Владимира Зеленского лишить украинского гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять экспертов Организации Объединенных Наций, включая спецдокладчиков по вопросам о свободе религии или убеждений, а также по вопросам поощрения и защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом, выразили серьезную обеспокоенность преследованиями, направленными против Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины, сообщает ТАСС.

«Мы обеспокоены тем, что вопрос о предполагаемых церковных и канонических связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом, который в настоящее время находится на рассмотрении в суде, ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики», — цитирует пресс-служба ООН слова экспертов.

Они указали на то, что эти права являются неотъемлемой частью свободы мысли, совести и религии, закрепленных в международных стандартах.

Кроме того, в ООН выразили тревогу обеспокоенность по поводу решения Владимира Зеленского лишить украинского гражданства предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. -0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше