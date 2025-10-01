Ричмонд
Сенат США отклонил проект о финансировании, который остановил бы шатдаун

С 1 октября работа правительства США временно приостановлена.

Источник: Аргументы и факты

Сенат Конгресса США в среду, 1 октября, вновь отклонил два выдвинутых Республиканской и Демократической партиями законопроекта, направленных на возобновление финансирования работы федерального правительства и прекращение шатдауна. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Разработанный республиканцами законопроект поддержали 55 сенаторов, против выступили 45. За внесенный демократами проект выступили 47 членов Сената, против — 53. При этом чтобы документ был одобрен в верхней палате Конгресса, необходимо было набрать не менее 60 голосов.

Отметим, законодатели от двух партий не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе на здравоохранение, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна.

Таким образом, Сенату на фоне разногласий между Республиканской и Демократической партиями пока не удалось принять законопроект, который возобновит финансирование работы правительства.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил демократов в том, что они заблокировали работу правительства, требуя выделить сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных мигрантов.

Напомним, 1 октября работа правительства США была приостановлена в связи с разногласиями между республиканской и демократической партиями в Сенате по поводу принятия бюджета.

