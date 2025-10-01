Сенат США отклонил проект о финансировании, который остановил бы шатдаун

Разработанный республиканцами законопроект поддержали 55 сенаторов, против выступили 45. За внесенный демократами проект выступили 47 членов Сената, против — 53. При этом чтобы документ был одобрен в верхней палате Конгресса, необходимо было набрать не менее 60 голосов.