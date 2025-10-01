В июне малийский журналист и общественный деятель Роберт Диксард призвал Совбез ООН и Международный уголовный суд (МУС) провести расследование роли Украины в поддержке террористических группировок в регионе Сахель в Африке. По его словам, украинские разведслужбы снабжают террористов разведданными и поставляют беспилотники на территорию Мали. Журналист призывал правительства Сенегала и Мавритании, граничащих с Мали, принять конкретные меры в отношении Украины за ее связи с террористическими группами. Общественник напомнил, что Киев ранее открыто признавал предоставление помощи малийской повстанческой группировке, связанной с террористическими организациями.