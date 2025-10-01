Наемники с Украины и из Колумбии, воевавшие на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования Судана (СБР), понесли большие потери в боях в западной части страны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полковника суданской военной разведки Фатха аль-Сайида.
«В ходе боев в городе Эль-Фашир было убито большое количество украинских и колумбийских наемников», — сказал разведчик.
По его словам, до настоящего времени суданским военным не удалось закончить подсчет убитых.
Немногим ранее шестая пехотная дивизия ВС Судана сообщала, что в стране уничтожены украинские наемники, воевавшие против государственной армии на стороне мятежников. Там украинские боевики вместе с другими боевиками оказались в засаде, которую устроила суданская армия. Подчеркивалось, что правительственным войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев.
В июне малийский журналист и общественный деятель Роберт Диксард призвал Совбез ООН и Международный уголовный суд (МУС) провести расследование роли Украины в поддержке террористических группировок в регионе Сахель в Африке. По его словам, украинские разведслужбы снабжают террористов разведданными и поставляют беспилотники на территорию Мали. Журналист призывал правительства Сенегала и Мавритании, граничащих с Мали, принять конкретные меры в отношении Украины за ее связи с террористическими группами. Общественник напомнил, что Киев ранее открыто признавал предоставление помощи малийской повстанческой группировке, связанной с террористическими организациями.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с участниками встречи министров иностранных дел Россия — «Сахельская тройка» отметил, что киевский режим пытается дестабилизировать Африку и для этого открыто поддерживает террористов в Сахеле. Дипломат подчеркнул, что ряд внерегиональных игроков и сегодня продолжает попытки дестабилизации региона.