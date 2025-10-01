Ричмонд
+23°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон назвал слабостью отказ США отправлять военных на Украину

Отказ Вашингтона отправлять военных на Украину является «слабостью» администрации президента США Дональда Трампа и его предшественника Джо Байдена. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Источник: Life.ru

«Уже весной 2022 года наши американские партнёры заявили, что не будут направлять солдат. Мы неоднократно говорили Москве, чего мы делать не будем. Это признак слабости», — заявил он в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Макрон сказал, что ситуация вокруг Украины демонстрирует «стратегическую неоднозначность». Он призвал Европейский союз (ЕС) уменьшить свою военно-политическую зависимость от США.

Ранее Life.ru сообщал, что Европейский союз выделит Украине четыре миллиарда евро. Эти деньги поступят из доходов от замороженных российских активов. Два миллиарда евро из этой суммы пойдут на производство беспилотных летательных аппаратов. В текущем году Украина получит всего 54 миллиарда долларов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше