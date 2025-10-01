Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал новый указ о военном сотрудничестве с Россией

Лукашенко одобрил внесение изменений в военно-техническое сотрудничество с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый указ о военном сотрудничестве с Россией. Об этом проинформировали в пресс-службе президента Беларуси.

Глава государства в среду, 1 октября, подписал указ № 353. Данным документом президент Беларуси одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола, касающийся внесения изменений в Договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

В пресс-службе уточнили, что Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту документа, а также его подписание после того, как будет рассмотрено в белорусском правительстве.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии этой категории белорусов.

Тем временем Минздрав Беларуси высказался о признаках и тяжести нового штамма коронавируса «Стратус»: «В стране он есть».

Кстати, Белгидромет предупредил про мокрый снег в Беларуси в октябре 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше