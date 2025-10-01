Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый указ о военном сотрудничестве с Россией. Об этом проинформировали в пресс-службе президента Беларуси.
Глава государства в среду, 1 октября, подписал указ № 353. Данным документом президент Беларуси одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола, касающийся внесения изменений в Договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.
В пресс-службе уточнили, что Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту документа, а также его подписание после того, как будет рассмотрено в белорусском правительстве.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отменил ограничения на выплату пенсии этой категории белорусов.
Тем временем Минздрав Беларуси высказался о признаках и тяжести нового штамма коронавируса «Стратус»: «В стране он есть».
Кстати, Белгидромет предупредил про мокрый снег в Беларуси в октябре 2025 года.