Франция задержала несколько членов экипажа танкера, остановленного у берегов

Французские власти задержали нескольких членов экипажа танкера Pushpa, остановленного у берегов страны. Об этом сообщает радио Franceinfo.

Источник: Life.ru

Как уточняется, задержание произошло вечером 1 октября после того, как на борт судна поднялись военнослужащие ВС Франции для проведения осмотра. В настоящее время моряков допрашивают в морской жандармерии в рамках расследования, инициированного прокуратурой Бреста. Подозрения касаются возможных нарушений морского права.

Ранее Life.ru сообщал, что у берегов Ливии взорвался нефтяной танкер, на котором находилось около миллиона баррелей нефти. Детонация привела к затоплению машинного отсека, но крупную утечку топлива удалось предотвратить. В британской прессе предположили, что к происшествию могла быть причастна Украина.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.