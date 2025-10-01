Франция задержала несколько членов экипажа танкера, остановленного у берегов

Как уточняется, задержание произошло вечером 1 октября после того, как на борт судна поднялись военнослужащие ВС Франции для проведения осмотра. В настоящее время моряков допрашивают в морской жандармерии в рамках расследования, инициированного прокуратурой Бреста. Подозрения касаются возможных нарушений морского права.
Ранее Life.ru сообщал, что у берегов Ливии взорвался нефтяной танкер, на котором находилось около миллиона баррелей нефти. Детонация привела к затоплению машинного отсека, но крупную утечку топлива удалось предотвратить. В британской прессе предположили, что к происшествию могла быть причастна Украина.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.