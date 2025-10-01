Франция задержала несколько членов экипажа танкера, остановленного у берегов

Как уточняется, задержание произошло вечером 1 октября после того, как на борт судна поднялись военнослужащие ВС Франции для проведения осмотра. В настоящее время моряков допрашивают в морской жандармерии в рамках расследования, инициированного прокуратурой Бреста. Подозрения касаются возможных нарушений морского права.