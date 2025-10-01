Ричмонд
Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на Чернобыльской АЭС

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минэнерго Украины заявили о перебое в электроснабжении саркофага на Чернобыльской АЭС, сообщают украинские СМИ.

В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду, указывается в заявлении.

В ведомстве добавили, что сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения. -0-