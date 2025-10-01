Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на Чернобыльской АЭС

В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду, указывается в заявлении.