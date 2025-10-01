Число жертв непогоды в Одессе увеличилось до 10 человек

«Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок», — сказал он, выразив соболезнования семьям погибших. Политик также сообщил, что завтра в Одессе объявлен день траура.