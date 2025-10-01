Число жертв непогоды в Одессе увеличилось до 10 человек

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв сильного ливня в Одессе достигло 10 человек, среди погибших есть ребенок. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, сообщает украинское информационное агентство УНН.
«Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок», — сказал он, выразив соболезнования семьям погибших. Политик также сообщил, что завтра в Одессе объявлен день траура.
Непогода обрушилась на город 30 сентября. По данным Одесского горсовета, за семь часов выпала двухмесячная норма осадков. Из-за сильного дождя в городе затопило насосные станции, оказалась повреждена инфраструктура. Были введены временные ограничения движения. Некоторые участки города были полностью перекрыты, на других затруднено движение. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. -0-