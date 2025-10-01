В Москве заявили о планах начать выборы нового главы ООН

Ранее Россия уже заявляла, что не поддержит кандидатуру на пост генсека ООН, если претендент будет гражданином одной из западных стран, и подчеркивала важность соблюдения принципов Устава организации. Вопрос смены руководителя ООН обсуждается на фоне критики действующего генсека Антониу Гутерриша со стороны Москвы за недостаточную беспристрастность, а также в связи с подготовкой к завершению его полномочий в 2026 году.