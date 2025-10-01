Ричмонд
В Москве заявили о планах начать выборы нового главы ООН

Россия намерена инициировать процесс выбора нового генерального секретаря ООН в период своего председательства в Совете Безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Как заявил постпред при всемирной организации Василий Небензя, санкции ООН против России невозможны.

Россия намерена инициировать процесс выбора нового генерального секретаря ООН в период своего председательства в Совете Безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — заявил Небензя. Его цитирует РИА Новости. Однако он подчеркнул, что запуск процедуры не означает немедленного формирования официального письма с приглашением выдвигать кандидатуры. Например, в прошлый раз это произошло в середине декабря.

Дипломат также сообщил о рабочей встрече с новым постоянным представителем США при ООН Майком Уолтцем. По словам Небензи, первая беседа прошла конструктивно, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки. Российский представитель добавил, что пока рано делать выводы о стиле работы американского коллеги, однако отметил позитивное впечатление от разговора.

Кроме того, Василий Небензя прокомментировал возможность введения санкций Совета Безопасности ООН против России. Он заявил, что такой сценарий невозможен и не рассматривается как реальная перспектива.

Ранее Россия уже заявляла, что не поддержит кандидатуру на пост генсека ООН, если претендент будет гражданином одной из западных стран, и подчеркивала важность соблюдения принципов Устава организации. Вопрос смены руководителя ООН обсуждается на фоне критики действующего генсека Антониу Гутерриша со стороны Москвы за недостаточную беспристрастность, а также в связи с подготовкой к завершению его полномочий в 2026 году.

