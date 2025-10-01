Ричмонд
Трамп направил нацгвардию в Орегон для восстановления порядка

Глава США выразил уверенность в успешном исправлении ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что принял решение направить подразделения национальной гвардии в Орегон из-за «усугубляющегося беззакония» в штате.

«Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. “Антифа” и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, Нацгвардия США задействована для «восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения» в Орегоне.

Напомним, ранее глава США издал указ, признающий движение «Антифа» террористической организацией. Также Трамп называл «Антифа» «опасной и радикальной структурой», представляющей угрозу для страны.

