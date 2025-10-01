«Нельзя просто взять и конфисковать»: Макрон встал на защиту активов России

По его мнению, эти средства должны служить гарантией долгосрочной поддержки Украины со стороны европейских стран. При этом Макрон отметил, что постоянные заявления Запада о пределах своей помощи Киеву являются признаком слабости. Он напомнил, что американские партнёры ещё весной 2022 года объявили об отказе от отправки военных на Украину.