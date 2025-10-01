Ричмонд
«Нельзя просто взять и конфисковать»: Макрон встал на защиту активов России

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против конфискации замороженных российских активов, назвав такие действия нарушением международного права. Своё заявление он сделал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Источник: Life.ru

«Нельзя просто взять и конфисковать замороженные российские активы, так как это было бы нарушением международного права», — сказал он изданию.

По его мнению, эти средства должны служить гарантией долгосрочной поддержки Украины со стороны европейских стран. При этом Макрон отметил, что постоянные заявления Запада о пределах своей помощи Киеву являются признаком слабости. Он напомнил, что американские партнёры ещё весной 2022 года объявили об отказе от отправки военных на Украину.

Французский лидер охарактеризовал нынешние отношения Запада с Россией как состояние долгосрочной конфронтации. На вопрос о возможности сбивать российские самолёты, предположительно нарушающие воздушные границы ЕС, Макрон ответил, что ничего нельзя исключать.

Вопрос использования замороженных активов РФ обсуждается европейцами уже давно, например весной этого года премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация замороженных российских средств будет равнозначна объявлению войны, а также несёт риски для мировой финансовой системы. А сегодня позицию главы бельгийского правительства поддержал и Эмманюэль Макрон, выступив против использования этих средств для выдачи кредита Киеву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

