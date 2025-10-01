Пентагон пропустят через детектор лжи: Сотрудников хотят «заставить замолчать»

По словам собеседника газеты, в проектах распоряжений пока не стоят какие-либо конкретные даты их вступления в силу, а сами они еще не были одобрены. Он отметил, что прохождение сотрудниками военного ведомства теста на полиграфе раз в несколько лет является обязательным условием для продления им допуска к секретным документам, однако выборочные случайные проверки станут для ведомства нововведением.