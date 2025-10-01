Пентагон пропустят через детектор лжи: Сотрудников хотят «заставить замолчать»

Руководство Министерства войны США (ранее Минобороны) намерено в случайном порядке проверять своих сотрудников на полиграфе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
В статье уточнили, что в директивах, подписанных первым замглавы Пентагона Стивеном Файнбергом, не указывается, кто именно из служащих будет проверяться на полиграфе. Однако такие проверки могут коснуться любых лиц: как административных работников, так и генералов.
По словам собеседника газеты, в проектах распоряжений пока не стоят какие-либо конкретные даты их вступления в силу, а сами они еще не были одобрены. Он отметил, что прохождение сотрудниками военного ведомства теста на полиграфе раз в несколько лет является обязательным условием для продления им допуска к секретным документам, однако выборочные случайные проверки станут для ведомства нововведением.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков ЦРУ по России. Сотрудница ведомства проработала в американской разведке более 20 лет. В 2016 году аналитик также занимала руководящий пост при подготовке доклада о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы в США. Кроме нее, еще 36 других сотрудников были лишены допуска к данным управления. Всех их заподозрили в предательстве присяги американской Конституции.