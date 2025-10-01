Памятник корейским партизанам — союзникам Красной Армии открыли в Подмосковье

Со своей стороны министр обороны КНДР, генерал Но Гван Чхоль заявил, что армия и народ его страны всегда помнят интернациональный подвиг бойцов Красной Армии, отважно сражавшихся на фронтах Второй мировой войны. Он подчеркнул, что при стратегическом руководстве лидеров двух стран отношения между ними развиваются в русле всеобъемлющего и устремленного в будущее сотрудничества. Но Гван Чхоль заверил, что КНДР будет полностью поддерживать борьбу России за защиту своего суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов под руководством президента Владимира Путина.