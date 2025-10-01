Ричмонд
В Грузии следствие считает, что взрывчатка с Украины ввозилась для отправки в РФ

Один из задержанных признался, что украинцы везли гексоген через Грузию в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Следствие в Грузии рассматривает версию о том, что взрывчатка, ввезенная на грузовике с Украины в страну, предназначалась для переправки на территорию России. Об этом сообщил глава Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе.

12 сентября Маградзе сообщил, что один из задержанных с гексогеном, гражданин Украины, признался, что перевозил ее в Россию. По его словам, подозреваемый в показаниях указал, что взрывчатое вещество в конечном итоге должно было попасть в Россию, где, по его словам, планировалось устроить так называемую операцию «Паутина-2».

При этом следствие прорабатывало несколько версий и не исключает, что это может быть связано с предстоящими 4 октября в Грузии выборами в органы местного самоуправления и планами радикальных групп устроить в этот день масштабный антиправительственный митинг.