Израиль блокировал флотилию с Тунберг, везущую помощь для сектора Газа

Флотилия сообщила, что на борта ее кораблей поднимаются военнослужащие. Перехват там назвали незаконным.
Как сообщает Al Jazeera, израильские силовики задержали членов экипажа двух кораблей — «Альма» и «Сирус». Незадолго до перехвата израильские ВМС потребовали от флотилии изменить курс и направиться в сторону порта Ашдод (расположен на западном побережье Израиля).
На борту одного из кораблей находится шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Трекер на сайте флотилии показывает, что около 40 судов находятся неподалеку от побережья Израиля и сектора Газа, большинство держат курс на последний. Суда «Альма» и «Адара» значатся в статусе «перехвачен». Ранее экипаж флотилии сообщил в X, что она находится в нескольких часах пути от эксклава.
Флотилия незадолго до перехвата заявила, что засекла на радаре более 20 неопознанных судов всего в 3 морских милях (5,5 км от нее). Экипаж допускал, что это может быть признаком подготовки морской блокады. В 21:34 мск команда сообщила о перехвате нескльких кораблей.
«Флотилия стойкости» (Флотилия «Сумуд») — международная морская инициатива, запущенная в середине 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Флотилия состоит из более чем 50 судов с тысячами участников из более чем 44 стран.
Инициатива получила поддержку более десяти министров иностранных дел, итальянских политиков и политических партий, депутатов парламентов Испании и Португалии, президента Колумбии Густаво Петро и специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе.