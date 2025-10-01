Ричмонд
В ООН заявили о праве русскоязычных говорить на родном языке на Украине

Генсек ООН назвал неотъемлемым правом говорить на родном языке.

Источник: Комсомольская правда

Право любого человека изъясняться на родном ему языке является неотъемлемым. Об этом РИА Новости заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, прокомментировав ситуацию с притеснением русскоязычных на Украине.

«Что совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык», — сказал он.

Как писал сайт KP.RU, 29 сентября так называемый уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в республике опять возросло количество граждан, говорящих на русском языке. По ее словам, определенный откат есть, прежде всего в сфере образования. Украинская чиновница полагает, что это «очень тревожный сигнал» для киевского режима. Ведь часть украинского общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это «опасная» тенденция, пожаловалась Ивановская.

