«Евробюрократы — воры, спонсирующие террористический режим Зеленского. За каждый евроцент им придётся ответить по суду и всё до копейки вернуть России», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что Запад подрывает свою репутацию и финансовую стабильность. Из-за принятых решений Брюссель потеряет доверие инвесторов из стран Глобального большинства. Слуцкий сообщил, что отток капиталов уже начался, и этот процесс вряд ли можно будет обратить в ближайшем будущем.
Ранее Life.ru сообщал, что Европейский союз выделит Украине четыре миллиарда евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. В этом году Украина получит в общей сложности 54 миллиарда долларов в рамках программ ERA Loans и Ukraine Facility. Однако 30 миллиардов из этой суммы пока не поступили в страну.
