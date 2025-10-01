Слуцкий: ЕС ответит в суде за передачу активов России Украине

Ранее Life.ru сообщал, что Европейский союз выделит Украине четыре миллиарда евро, полученных из доходов от замороженных российских активов. В этом году Украина получит в общей сложности 54 миллиарда долларов в рамках программ ERA Loans и Ukraine Facility. Однако 30 миллиардов из этой суммы пока не поступили в страну.