Кабмин ФРГ одобрил поставку военной продукции Израилю почти на 2,5 млн евро

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Германии, несмотря на частичный запрет на экспорт вооружений в Израиль, одобрило поставку на сумму не менее 2,46 млн евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минэкономики ФРГ в ответ на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, который имеется в распоряжении агентства DPA.
В нем уточняется, что речь идет исключительно о «другой продукции военного назначения», то есть не о боевом оружии. О какой именно — не указано, но перечислены восемь категорий, с которыми связаны поставки, — в их числе ракеты и торпеды, военные корабли и военно-морская техника. Стоимость поставляемых предметов довольно низкая, поэтому агентство предположило, что это приборы или оборудование.
8 августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правительство страны приняло решение приостановить выдачу разрешений на поставки Израилю вооружений, которые тот может применить в секторе Газа, но Германия продолжит помогать еврейскому государству обороняться. В течение первых пяти недель после этого количество разрешений на экспорт в Израиль сократилось до нуля. Это следует из ответа правительства на более ранний запрос Левой партии, согласно которому с 8 августа по 12 сентября не было выдано ни одной экспортной лицензии, указывает DPA.
Текущий ответ охватывает период до 22 сентября. Следовательно, лицензии, о которых там сообщается, должны были быть выданы в период с 13 по 22 сентября. Однако сумма в 2,46 млн евро относительно невелика, поясняет агентство. Для сравнения, с 1 января по 8 августа 2025 года Израилю были выданы экспортные лицензии на сумму около 250 млн евро, резюмирует агентство.
В Левой партии назвали запрет на экспорт оружия Израилю «очковтирательством». Депутат от Левой партии Ли Райснер раскритиковала экспортные лицензии, которые впоследствии были перевыданы. «Правительство Германии вводит общественность в заблуждение, якобы вводя запрет на экспорт, продолжая при этом одобрять поставки военной техники Израилю на миллионы евро», — утверждала она.
Ранее военно-политический кабинет еврейского государства одобрил предложенный премьером Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. −0-