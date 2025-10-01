Кабмин ФРГ одобрил поставку военной продукции Израилю почти на 2,5 млн евро

В нем уточняется, что речь идет исключительно о «другой продукции военного назначения», то есть не о боевом оружии. О какой именно — не указано, но перечислены восемь категорий, с которыми связаны поставки, — в их числе ракеты и торпеды, военные корабли и военно-морская техника. Стоимость поставляемых предметов довольно низкая, поэтому агентство предположило, что это приборы или оборудование.