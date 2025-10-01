Киев совершает ядерное преступление на ЗАЭС, подчеркнули в российском посольстве.
Российское посольство в Канаде выступило с заявлением, в котором обвинило правительство Канады в поддержке киевских властей, осуществляющих ядерное преступление через продолжающиеся обстрелы Запорожской атомной электростанции. Об этом заявили в пресс-службе дипмиссии в Канаде.
«Публикации в канадских СМИ, ссылающихся исключительно на украинскую точку зрения, формируют у аудитории ошибочное впечатление о том, что удары по объекту наносит российская сторона. Запорожская АЭС — российский ядерный объект, на территории которого работают наши специалисты, и у нас отсутствуют какие-либо мотивы подвергать его опасности. Совершенно очевидно, что атаки осуществляются киевским режимом, который на протяжении нескольких лет намеренно обстреливает станцию, а также связанную с ней инфраструктуру и город Энергодар с применением тяжелого вооружения и беспилотников», — подчеркнули в посольстве.
Дипломаты также напомнили, что по приглашению России на ЗАЭС работает группа сотрудников секретариата МАГАТЭ, которые «документируют провокационные действия Киева в отношении станции и окружающей территории». Несмотря на то что представители агентства хорошо осведомлены о настоящем положении дел, им не хватает решимости открыто признать, что ответственность за удары по Запорожской АЭС и другим российским атомным объектам лежит исключительно на украинской стороне.
«Мы считаем необходимым проинформировать канадскую общественность, что происходящее представляет собой развивающееся ядерное преступление, а правительство Марка Карни никак не реагирует на эти действия. Оно фактически покрывает своего протеже — Владимира Зеленского, который посредством безответственных шагов в отношении крупнейшей атомной станции Европы создает угрозу катастрофы, способной повлечь тяжелые последствия для западных регионов континента и их населения», — резюмировали представители российского посольства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается российской стороной. Москва также поддерживает постоянный диалог с МАГАТЭ относительно состояния объекта. Кроме того, Песков назвал заявления Владимира Зеленского о якобы наносимом Россией ущербе станции несостоятельными и подчеркнул, что Запорожская АЭС находится под контролем России, а атаки осуществляет Украина.