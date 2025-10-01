«Публикации в канадских СМИ, ссылающихся исключительно на украинскую точку зрения, формируют у аудитории ошибочное впечатление о том, что удары по объекту наносит российская сторона. Запорожская АЭС — российский ядерный объект, на территории которого работают наши специалисты, и у нас отсутствуют какие-либо мотивы подвергать его опасности. Совершенно очевидно, что атаки осуществляются киевским режимом, который на протяжении нескольких лет намеренно обстреливает станцию, а также связанную с ней инфраструктуру и город Энергодар с применением тяжелого вооружения и беспилотников», — подчеркнули в посольстве.