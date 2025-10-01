Ричмонд
Трамп назвал поставки сои главной темой грядущей встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через четыре недели.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином через четыре недели. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, китайская сторона прекратила закупки американской сои по «исключительно переговорным причинам», что негативно сказалось на местных фермерах. Трамп отметил, что из поступлений от пошлин будет выделена часть средств для поддержки аграриев.

Он также обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не добился выполнения договоренностей между США и Китаем, предполагавших закупку сельхозпродукции на миллиарды долларов.

Трамп уточнил, что вопрос поставок сои станет одной из ключевых тем его переговоров с китайским лидером.

Ранее аналитики писали, что Си Цзиньпин потребует от Трампа несогласия с независимостью Тайваня.

