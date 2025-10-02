В Тирасполе отреагировали на слова президента Румынии об интеграции ПМР

«Официальные лица Румынии и отставные политики не раз давали понять, что их страна готова объединиться с Молдовой, которую, напомним, они признают в границах на 1 января 1990 года. То есть с Приднестровьем и Гагаузией. И тогда можно будет заявить, что народ Молдовы оказался и в ЕС, и под “крышей” НАТО, и в единстве с “румынскими братьями”. Приднестровью это точно ни к чему, и оно на это не пойдёт», — отметил Сафонов.