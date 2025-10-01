Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дюжаррик: Русскоязычные украинцы вправе говорить на родном языке

Право говорить на родном языке принадлежит всем гражданам Украины. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал притеснение русскоязычных граждан украинскими властями.

Источник: Life.ru

На брифинге журналисты спросили, как генеральный секретариат ООН оценивает положение русскоязычных на Украине.

«Что совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своём языке и изучать свой родной язык», — ответил представитель организации на вопрос РИА «Новости».

Ранее языковой омбудсмен на Украине отметила, что число русскоязычных граждан в стране увеличивается. Она назвала эту тенденцию тревожной и объяснила её «привыканием к войне».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше