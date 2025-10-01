МАГАТЭ назвало причину блэкаута на Чернобыльской АЭС

Как писал сайт KP.RU, 1 октября Минэнерго Украины сообщило, что на Чернобыльской АЭС произошло полное отключение электричества. В ведомстве уточнили, что в результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС. Утверждалось, что инцидент произошел после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.