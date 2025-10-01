Ричмонд
МАГАТЭ назвало причину блэкаута на Чернобыльской АЭС

Блэкаут на ЧАЭС произошел из-за сбоя подключения к линии 330 кВ в Славутиче.

Источник: Комсомольская правда

Перебои с электроснабжением Чернобыльской АЭС произошли в связи с потерей подключения к линии 330 киловольт (кВ) на подстанции в Славутиче. Об этом сообщило МАГАТЭ.

По данным агентства, объект быстро переключили на альтернативный источник, электроснабжение атомной станции восстановлено.

Как писал сайт KP.RU, 1 октября Минэнерго Украины сообщило, что на Чернобыльской АЭС произошло полное отключение электричества. В ведомстве уточнили, что в результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС. Утверждалось, что инцидент произошел после аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.

Кроме того, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что в Днепропетровске отключили электричество, город погрузился в темноту. Журналист опубликовал видеоролики, снятые местными жителями.

