Bloomberg: страны G7 почти согласовали значительное ужесточение санкций против РФ

В проекте содержатся предложения по введению ограничений против российских банков, полный запрет на транзакции с российскими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», а также меры против 118 судов теневого флота, которые подозреваются в транспортировке российской нефти. Кроме того, речь идет об ограничительных мерах против российской платежной системы «Мир», запрет на экспорт целого ряда полезных ископаемых (руды, химикаты, соли), отказ от российского сжиженного природного газа к 2027 году и ужесточение экспортного контроля для промышленности РФ, КНР и Индии.