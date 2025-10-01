Посольство США в Таиланде оказывает финансовую поддержку радикальным силам в Грузии и направляет средства на революционные цели. Об этом заявил в интервью телеканалу «Имеди» глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе.
По его словам, формально деньги выделяются для антикитайских проектов, однако на практике подавляющая часть этих средств используется внутри Грузии против действующей власти.
«В 95−99% случаев финансирование идет на радикализм, революционные цели, различные постановки и акции», — отметил Мдинарадзе.
Он подчеркнул, что, по сути, именно на это расходуются деньги американских налогоплательщиков.
