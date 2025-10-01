Ричмонд
«Это же катастрофа»: Медведев высказался о шатдауне в США

Объявленный шатдаун в США — это катастрофа. При этом российская власть подобных мер не предпринимает. Такое мнение в среду, 1 октября, выразил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил, что шатдаун опасен даже для обычных государств, не участвующих в войнах. Однако речь идет о США — стране, которая обязана поддерживать обороноспособность и безопасность.

— А вспомните, они у нас были в относительно недавнем прошлом, в новейшей истории России. Но это же катастрофа для обычной страны, не воюющей. А что уж говорить о ситуации, когда необходимо поддерживать обороноспособность и безопасность государства, — цитирует политика пресс-служба партии «Единая Россия».

Конгресс США отказался принять федеральный бюджет на следующий финансовый год, стартующий 1 октября. По словам политолога Дмитрия Дробницкого, причиной этого стало противостояние между демократами и республиканцами, которые не смогли прийти к согласию по ключевым вопросам.

1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство приостановило работу. Что означает этот термин и какие у него могут быть последствия, разбиралась «Вечерняя Москва».

