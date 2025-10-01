Небензя: Россия в октябре начнёт процесс выбора нового генсека ООН

Подчеркивается, что выбор и назначение Генсекретаря традиционно начинаются с совместного письма председателей Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. При этом Небензя отметил, что запуск процедуры не обязательно совпадает с составлением самого письма, которое, к примеру, в прошлый раз было оформлено лишь в середине декабря.