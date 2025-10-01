Небензя: Россия в октябре начнёт процесс выбора нового генсека ООН

Россия намерена начать процесс выбора нового Генерального секретаря ООН в период своего председательства в октябре. Об этом заявил постпред страны при организации Василий Небензя на недавней пресс-конференции.
«Да, действительно, мы планируем дать старт процессу в ходе нашего председательства», — отметил он.
Подчеркивается, что выбор и назначение Генсекретаря традиционно начинаются с совместного письма председателей Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. При этом Небензя отметил, что запуск процедуры не обязательно совпадает с составлением самого письма, которое, к примеру, в прошлый раз было оформлено лишь в середине декабря.
Уточняется, что действующему Генсекретарю Антониу Гутеррешу предстоит покинуть пост 31 декабря 2026 года.
Кроме того, Небензя рассказал о встрече с новым постоянным представителем США при ООН Майклом Уолтцем, отметив, что разговор прошёл позитивно:
«Высказывать мнение о Майкле Уолтце сейчас было бы преждевременно, но мне понравился наш диалог. Он нравится мне, и думаю, что это взаимно».
Также российский дипломат подчеркнул, что введение санкций ООН против России невозможно.
Накануне в ООН заявили о праве русскоязычных говорить на родном языке на Украине.