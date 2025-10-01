Ричмонд
Курск может возглавить единоросс с фронтовым опытом Евгений Маслов

Курск может возглавить единоросс с фронтовым опытом Евгений Маслов

В Курске 1 октября начала работу комиссия, ответственная за отбор претендентов на должность главы города. По информации источников из областных и городских органов власти, наибольшие шансы возглавить администрацию областного центра, по итогам конкурса, имеет Евгений Маслов — 44-летний руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» с фронтовым опытом.

В Курске пророчат, что город возглавит бывший руководитель-фронтовик исполкома «Единой России» в ДНР.

В Курске 1 октября начала работу комиссия, ответственная за отбор претендентов на должность главы города. По информации источников из областных и городских органов власти, наибольшие шансы возглавить администрацию областного центра, по итогам конкурса, имеет Евгений Маслов — 44-летний руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» с фронтовым опытом.

«Маслов в период с 2022 по 2024 год занимал аналогичную должность в Донецкой народной республике (ДНР). Он организован, обладает необходимыми компетенциями и умеет находить общий язык с людьми. Кроме того, ему хорошо известно положение дел в городе. Он фаворит», — заявил изданию «Коммерсант» собеседники в органах власти.

Сам Маслов в беседе с газетой подчеркнул, что не стоит делать преждевременных выводов. Он, как и остальные претенденты, предоставил комиссии полный комплект документов.

«У всех кандидатов равные условия. Комиссия самостоятельно определит, кто из нас фаворит», — отметил единоросс.

Комиссия, сформированная губернатором Александром Хинштейном, провела проверку документов пяти кандидатов, претендующих на пост мэра Курска. 3 октября свои программы развития города представят глава Рыльского района Андрей Белоусов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Евгений Маслов, депутат Курского городского собрания от КПРФ Светлана Канунникова, представитель партии «Новые люди» и предприниматель Дмитрий Кушхов, а также индивидуальный предприниматель Андрей Конев.

Из этого списка комиссия определит двух финалистов, кандидатуры которых будут внесены Александром Хинштейном в городской парламент. Окончательное решение о назначении нового мэра народные избранники примут 8 октября.

Бывший глава города Курска Игорь Куцак в апреле 2025 года объявил о своем уходе с поста мэра по собственному желанию из-за семейных обстоятельств. Он занимал должность мэра Курска с 3 февраля 2022 года, тогда его кандидатуру утвердили на внеочередном заседании городского собрания.

