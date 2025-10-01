Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС Израиля перехватили Флотилию свободы с Гретой Тунберг, направлявшуюся в Газу

Израильские военные заблокировали корабли миссии «Сумуд», направлявшиеся в сектор Газа. По данным Al Jazeera, военные поднимались на борт судов «Альма» и «Сирос», отключали камеры и задерживали участников операции.

Источник: Life.ru

Активисты флотилии сообщили, что их суда находились примерно в 75 морских милях от побережья Газы, когда на радарах появились более 20 неопознанных кораблей всего в трёх морских милях от них. Позднее связь с ними пропала.

МИД Турции назвал террористическим актом нападение Израиля на суда. Дипломаты призвали ООН принять незамедлительные меры. В МИД Израиля сообщили, что несколько судов были остановлены, а их пассажиры отправлены в порт. На одном из судов находится шведская правозащитница Грета Тунберг, по данным израильской стороны, она здорова и находится в безопасности.

Флотилия «Сумуд», что в переводе с арабского означает «стойкость», стартовала от берегов Туниса в середине сентября. В составе более 40 судов из разных стран. Миссия намерена доставить гуманитарную помощь и попытаться прорвать блокаду анклава.

Ранее Life.ru писал, что одно из судов флотилии, на котором находилась Грета Тунберг, подверглось атаке с беспилотника по пути к Газе. Судно под португальским флагом получило повреждения, но все пассажиры и экипаж остались целы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше