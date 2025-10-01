ВМС Израиля перехватили Флотилию свободы с Гретой Тунберг, направлявшуюся в Газу

МИД Турции назвал террористическим актом нападение Израиля на суда. Дипломаты призвали ООН принять незамедлительные меры. В МИД Израиля сообщили, что несколько судов были остановлены, а их пассажиры отправлены в порт. На одном из судов находится шведская правозащитница Грета Тунберг, по данным израильской стороны, она здорова и находится в безопасности.