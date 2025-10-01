МАГАТЭ сообщило о быстром восстановлении питания на Чернобыльской АЭС

Как проинформировала организация в X со ссылкой на своего генерального директора Рафаэля Гросси, АЭС удалось «быстро переключить на альтернативные электролинии, и питание было восстановлено», за исключением нового безопасного конфайнмента, в котором содержится саркофаг. Его питание обеспечивается дизельными генераторами. −0-