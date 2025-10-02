МИД Израиля сообщил о состоянии Тунберг после перехвата флотилии

30 сентября сообщалось, что один из участников GSF может быть причастен к деятельности ливанского шиитского движения «Хезболла». В подтверждение этому МИД Израиля опубликовал фото, на котором один из участников флотилии Тиаго Авила находится якобы на прощальной церемонии с генсеком движения Хасаном Насраллой, который был убит 27 сентября 2024 года в результате бомбардировки в Бейруте.