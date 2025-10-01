Ричмонд
Стало известно, кто стал первым в истории человеком с состоянием в полтриллиона долларов

Бизнесмен Маск стал первым в истории человеком с состоянием 500 млрд долларов.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние достигло полтриллиона долларов. Об этом сообщило издание Forbes Real-Time Billionaires.

По данным издания, рекордный показатель был достигнут Маском в 15:30 по восточному времени (22:30 мск).

Как отмечалось, что по итогам сегодняшних торгов акции компании Tesla увеличились в цене почти на 4%, таким образом состояние бизнесмена выросло примерно на 9,3 миллиарда долларов.

Как писал сайт KP.RU, 1 октября агентство Bloomberg составило рейтинг 500 самых богатых людей в мире. На первом месте расположился Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, чье состояние на момент подсчета составляло 459 миллиардов долларов. Следом за ним с 340 миллиардами долларов указан основатель и крупнейший акционер производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон. И замыкает тройку лидеров основатель компании Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, его состояние оценивается в 258 миллиардов долларов.

* Международная компания Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

