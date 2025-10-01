Стало известно, кто стал первым в истории человеком с состоянием в полтриллиона долларов

Как писал сайт KP.RU, 1 октября агентство Bloomberg составило рейтинг 500 самых богатых людей в мире. На первом месте расположился Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, чье состояние на момент подсчета составляло 459 миллиардов долларов. Следом за ним с 340 миллиардами долларов указан основатель и крупнейший акционер производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон. И замыкает тройку лидеров основатель компании Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг, его состояние оценивается в 258 миллиардов долларов.