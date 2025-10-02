«Увеличить давление»: Фон дер Ляйен заявила об изменении подхода ЕС к антироссийским санкциям, но ничего нового не придумала

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального европейского саммита в Дании заявила, что ЕС при подготовке очередного 19-го пакета антироссийских санкций «меняет подход от поэтапного усиления давления к жестким мерам».
По ее словам, на данный момент надо еще больше увеличить давление на Россию.
«И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», — сказала она.
Еврочиновница уточнила, что все это есть в 19-м пакете ограничительных мер, которые обсуждаются прямо сейчас.
Как писал сайт KP.RU, 19 сентября глава ЕК перечислила, что войдет в новый 19-й пакет рестрикций против России. Так, ЕК предложила ввести ограничительные меры против 118 судов так называемого «теневого флота». В общей сложности более 560 судов теперь включены в санкционный список ЕС, добавила она. Кроме того, ЕК готова ввести санкции против 45 российских и зарубежных компаний в рамках нового пакета.