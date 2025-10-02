Ричмонд
ЛДПР обсудит на съезде в Москве подготовку к выборам в Госдуму

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) проведет 2 октября съезд, посвященный подготовке к выборам депутатов Госдумы девятого созыва.

Источник: РИА "Новости"

XXXVII съезд ЛДПР пройдет в инновационном центре «Сколково» в Москве.

В пресс-службе партии сказали, что в рамках съезда планируется обсуждение стратегии ЛДПР на выборах 2026 года, презентация новых инициатив и программ по поддержке СВО, бойцов и их семей, а также рассмотрение ключевых вопросов демографической политики, борьбы с региональным неравенством и обеднением населения.

Выборы в Госдуму девятого созыва должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва — 20 сентября.

