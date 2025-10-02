ЛДПР обсудит на съезде в Москве подготовку к выборам в Госдуму

В пресс-службе партии сказали, что в рамках съезда планируется обсуждение стратегии ЛДПР на выборах 2026 года, презентация новых инициатив и программ по поддержке СВО, бойцов и их семей, а также рассмотрение ключевых вопросов демографической политики, борьбы с региональным неравенством и обеднением населения.