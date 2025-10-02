Небензя: Россия ответит на возможные поставки ракет США Tomahawk Украине

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет Tomahawk. Дальность применения этих ракет превышает 1600 километров. Кремль подчеркнул, что никакое «чудо-оружие» не изменит кардинально позиции Украины в боевых действиях. При этом американские СМИ сообщили, что США не могут отдать украинским вооруженным силам ракеты Tomahawk, которые могут достать до Москвы, из-за отсутствия соответствующих пусковых платформ.