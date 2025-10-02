Ричмонд
Небензя: Россия ответит на возможные поставки ракет США Tomahawk Украине

Россия готова отреагировать, если США решат поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сделал такое заявление 1 октября на пресс-конференции. Он отметил, что Москва сможет найти ответ на этот шаг, если это произойдёт.

Источник: Life.ru

«Я уверен, что в случае необходимости мы найдём ответ на этот шаг, если это произойдёт», — сказал дипломат.

Кроме того, Небензя высказал мнение, что передача этого вооружения не изменит положения дел на поле боя.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ракет Tomahawk. Дальность применения этих ракет превышает 1600 километров. Кремль подчеркнул, что никакое «чудо-оружие» не изменит кардинально позиции Украины в боевых действиях. При этом американские СМИ сообщили, что США не могут отдать украинским вооруженным силам ракеты Tomahawk, которые могут достать до Москвы, из-за отсутствия соответствующих пусковых платформ.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

