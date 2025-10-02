Ричмонд
В Неаполе протестующие заблокировали движение поездов

«В настоящее время правоохранительные органы осуществляют действия по возобновлению движения», — говорится в сообщении.

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники шествия в поддержку Палестины заняли центральный вокзал Неаполя, заблокировав движение поездов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Mattino.

Группа из 300−400 манифестантов ворвалась в здание вокзала с палестинскими флагами, после чего со скандированием заняла железнодорожные пути. По сообщению издания, спустя некоторое время протестующие стали покидать вокзал в направлении Университета Фридриха II.

Национальная компания «Итальянская железнодорожная сеть» (RFI) в 20.15 по минскому времени сообщила, что в результате действий активистов движение в районе Неаполя было приостановлено из-за присутствия людей на путях.

«В настоящее время правоохранительные органы осуществляют действия по возобновлению движения», — говорится в сообщении. В 21.30 по минскому времени оператор сообщил о постепенном восстановлении железнодорожного сообщения.

В минувшую пятницу участники манифестации итальянских профсоюзов в поддержку сектора Газа и национальной авиаотрасли заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта «Мальпенса». В субботу радикальные активисты вступили в столкновения с полицией в попытке прорваться к аэропорту Турина. -0-

